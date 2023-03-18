حديث الراية السعودية.. موضوع برنامج "الندوة" هذا الأسبوع

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يستضيف برنامج "الندوة" هذا الأسبوع الباحث التاريخي عدنان الطريف الذي يتحدث عن تاريخ الرايات السعودية، ومن أوائل من خط العلم السعودي كان عمر الحسني.
وفي العام 1926 ولاحقاً تم تكليف عبد الرحيم البخاري بتطريز العلم. مؤسس المملكة الملك عبد العزيز كلف الهيئة الاستشارية بتصميم العلم والعملة في العام 1926.
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الراية السعودية كانت متطابقة، من الدولة الأولى حتى بدايات الدولة الثالثة. ويشرح الطريف كيف تطور شكل العلم السعودي وصولا إلى يومنا هذا. وكشف الباحث السعودي أنه يملك وثيقة أصلية موقعة من الملك عبد العزيز تتحدث عن الراية؟
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