رمضان اقترب.. إليك أطول الأيام وأقصرها!

من المقرر أن يهل شهر رمضان المبارك يوم الخميس المقبل 23 مارس/آذار، بعد استطلاع الهلال والتأكد من الرؤية الشرعية.

وبينما تفصلنا أيام قليلة عن الشهر الكريم، أوضحت إمساكية شهر رمضان أن عدد ساعات الصيام بأول أيام رمضان 2023، يوم الخميس 23 مارس، تصل نحو 13 ساعة و59 دقيقة، وهو أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان 2023.

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الأطول والأقصر

بينما تزيد عدد ساعات الصيام تدريجيا طوال الشهر، ليكون أطول أيام الشهر الفضيل هو آخر يوم.

يشار إلى أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21م، وهو يوم الرؤية.

أيام قليلة

كما أكدت دار الإفتاء أن هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444ه، يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444ه.

بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2023 فلكيًا سيكون يوم الخميس 2023 / 3 / 23م.