فيديو تبول الرئيس في ملابسه.. إطلاق المتهمين بجنوب السودان

أعلن اتّحاد صحافيي جنوب السودان، الإفراج عن آخر صحافيَّين كانا قد اعتُقِلا في كانون الثاني/يناير بعد نشر مقطع فيديو يُظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبوّل في ملابسه خلال حفل رسمي.

إطلاق سراح المتهمين

كما رحب الاتحاد في بيان أمس الجمعة بـ"الإفراج عن غارانغ جون وجوكوب بنيامين"، مؤكدًا أنّه سيُواصل نضاله "لضمان عمل الصحافيين في بيئة حرّة وآمنة".

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وأوقِف سبعة صحافيّين من هيئة إذاعة جنوب السودان التلفزيونيّة العامّة "ساوث سودان برودكاستنغ كوربوريشن" (إس إس بي سي) في كانون الثاني/يناير. وأُطلِق سراح خمسة منذ ذلك الحين، بينهم اثنان يوم الثلاثاء.

تحقيق في الفيديو

وكان الصحافيّون قد أوقِفوا في إطار تحقيق إثر انتشار واسع لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الأوّل/ديسمبر يُظهر كير البالغ الحادية والسبعين وهو يتبوّل في ملابسه خلال حفل رسمي.

فيما أظهر الفيديو الذي نُشر على موقع يوتيوب، الرئيس كير واضعًا قبّعته السوداء ومرتديًا بدلة رماديّة فاتحة، فيما انتشرت بقعة داكنة على سرواله.

إلى ذلك، يحتلّ جنوب السودان، وهو دولة غير ساحليّة تقع في شرق إفريقيا، المرتبة 128 في مجال حرّية الصحافة في تصنيف منظّمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكوميّة. وتؤكّد المنظّمة أن "حرّية الصحافة محفوفة بالمخاطر جدًّا في جنوب السودان، حيث تتواصل "التهديدات والترهيب ضد الصحافيّين ووسائل الإعلام".