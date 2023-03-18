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الملك تشارلز (أ ب)
الملك تشارلز (أ ب)

"قدم مقترحاً بلطف وأدب".. عادة صباحية تزعج الملك تشارلز

دبي - العربية.نت
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شكا الملك تشارلز الثالث من تشويش أصوات الحراس في خارج القصر خلال إجرائه المكالمات الصباحية.

صرخات وضربات الأقدام

وعبر الملك عن انزعاجه من الصرخات العالية التي يرددها الحراس خلال المارش (المسير العسكري) الصباحي وضربات أقدامهم. وفق ما نقلت "ديلي ميل" عن مصادر ملكية.

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وطلب الملك البالغ من العمر (74 عاما)، من الحراس الإعلان عن بداية ونهاية المارش بشكل أكثر هدوءا، حتى لا تؤثر عليه.

نقل المقترح بلطف وأدب

وقال المصادر إن مقترح الملك نقل "بلطف وأدب"، وليس بطريقة عصبية.

رسالة بالبريد الإلكتروني وجهت إلى دائرة الحراس أكدت الواقعة، فقد جاء في الرسالة "الملك لاحظ كيف كان صوت الحرس المغادرين في قصر سانت جيمس عاليا في الصباح".

وأضافت أن الأصوات عبرت عن حيوية، لكن الملك يطلب أن يجري تخفيضها، وهو أمر "سيكون موضوع تقدير كبير من قبل أولئك الموجودين في القصر".

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