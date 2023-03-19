جريمة في مدينة ملاهٍ.. رجل يطعن آخر داخل لعبة إثر مشادة
الضحية البالغ من العمر 31 عاماً ورجل آخر اشتبكا أثناء ركوبهما لعبة "دوامة الخيل" بمهرجان مونستر
اضطر مسؤولون في غرب ألمانيا، اليوم الأحد، إلى اختتام مهرجان كبير قبل الموعد المقرر بيوم، بعد أن طعن رجل شخصاً آخر حتى الموت على لعبة "دوامة الخيل".
وقالت الشرطة إن الضحية البالغ من العمر 31 عاماً ورجلاً آخر اشتبكا أثناء ركوبهما اللعبة بمهرجان مونستر، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، مساء السبت.
وأثناء المشادة طعن المشتبه به الضحية بسكين. وبالرغم من محاولات إنقاذه، فإن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.
وبحسب الشرطة، لم يكن الرجلان يعرفان بعضهما بعضا من قبل. ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به ورجل آخر كان معه وقت الهجوم، وكلاهما هرب.
من جهته، قال ماركوس ليوي، عمدة مونستر، في بيان إنه كان من المقرر أن يكون الأحد هو اليوم الأخير من المعرض، لكن مسؤولي المدينة قرروا اختتامه مبكراً "احتراماً للضحية".
ويقام هذا المهرجان ثلاث مرات سنوياً في مونستر. ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنظمين، يجتذب الحدث ما يصل إلى مليون زائر سنوياً.
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