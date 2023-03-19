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زلزال الاكوادور - رويترز
كوارث طبيعية

زلزال بقوة 6.8 درجات يهز الإكوادور.. وسقوط 14 قتيلاً على الأقل

السلطات قالت إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية

كيتو - رويترز
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لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

زلزال الاكوادور
زلزال الاكوادور

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

زلزال الاكوادور- رويترز
زلزال الاكوادور- رويترز

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا أغلبهم في إقليم الأورو.

وقالت الهيئة إن ما لا يقل عن 44 منزلا انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلا آخر. كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

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وتعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، لكنه مستمر في العمل.

وقالت السلطات في بيرو إن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.

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