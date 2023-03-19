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لقطة من الفيديو

شاهد مذيعة ترفع عينيها لأعلى بشكل مخيف.. قبل أن تسقط على الهواء مباشرة

توجهت زميلتها مباشرة إليها دون أن تعلم ما جرى: "أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة"

العربية.نت
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انتشرت على مواقع التواصل لقطات مرعبة تظهر مذيعة، وقد رفعت عينيها إلى أعلى قبل أن تسقط على الطاولة ثم أرضا.

فقد كانت أليسا كارلسون شوارتز، خبيرة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس في "سي بي إس" في لوس أنجلوس، على وشك أن تقدم تقريرها السابعة صباحًا، حيث تشرح فيه لسكان المدينة أحوال الطقس عندما تغير لون وجهها مائلا إلى الأصفر وتحاول التقاط نفسها بذراعيها على الطاولة بينما كان زملاؤها يتجاذبون أطراف الحديث بين الأقسام.

حاولت شوارتز بداية الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ حتى في توقعها للطقس، "انقلبت" عيناها إلى أعلى. سقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض في بث تلفزيوني مباشر.

ولا يبدو أن زملاءها قد لاحظوا أن شوارتز قد أغمي عليها في البداية، حيث توجهت زميلتها مباشرة إليها قائلة: "أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة". بعد ثوانٍ، قالت "أوه" مندهشة ويمكن رؤيتها وهي تتلوى في كرسيها وهي تحاول رؤية ما حل بشوارتز .

خلال سقوطها
من 3
  • خلال سقوطها
  • شوارتز وزميلتها
  • في المستشفى
(3 صور)
خلال سقوطها
خلال سقوطها
شوارتز وزميلتها
شوارتز وزميلتها
في المستشفى
في المستشفى

لاحقا أرسلت عبر الفيسبوك تطمئن إلى أن صحتها تحسنت. لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى. كانت تعمل نيابة عن أحد زملائها المتغيبين وفجأة تقيأت في منتصف البث.

بعد رؤية الطبيب، اكتشفت أن لديها تسريبًا في صمام القلب بحسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية. ومع ذلك، بعد أن أنجبت ابنتها، ساعدت الخلايا الجذعية من حملها في إصلاح قلبها.

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ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نوبة إغمائها مرتبطة بمشاكل قلبية سابقة لها. أمراض القلب هي القاتل الأول في الولايات المتحدة ويمكن أن تظهر مع مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك آلام الصدر وآلام المعدة والتعرق وآلام الساق والذراع والتعب الشديد، من بين أمور أخرى.

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