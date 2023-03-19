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(فرانس برس)

مشهد لا يصدق.. ملايين الأسماك النافقة تغطي نهراً!

العربية.نت - وكالات
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أدت ملايين الأسماك النافقة المتحللة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية بجنوب شرقي أستراليا تعرضت لموجة حر شديدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الجمعة.

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن "ملايين" الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018.

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فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر.

وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن المشهد "مروع"، مشيراً إلى أن "ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر"، معرباً عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة.

"نقص الأكسجة"

إلى ذلك لفتت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت.

وأوضحت في بيان أن "نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات"، مضيفة أن موجة الحر تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.

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