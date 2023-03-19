مشهد مرعب.. دب طليق بشوارع ولاية تركية والسلطات تتحرك

أثار مقطع فيديو مسُجّل بوساطة هاتفٍ محمول، الذعر لدى سكان ولاية يوزغات التركية الواقعة وسط البلاد بعدما وثّق ظهور حيوان مفتّرس في إحدى مناطق الولاية وهو يسير بمفرده قبل أن يتوارى عن الأنظار، في حين أعلنت السلطات أنها بدأت بالبحث عنه بعد إبلاغها بوجود دبّ كان يتجوّل في المنطقة فجراً.

ويظهر الفيديو الملتقط الدبّ وهو يتجوّل في منطقة سورغون بولاية يوزغات فجر اليوم الأحد قبل أن يتوارى عن الأنظار لعدّة ساعات بعد التقاط الفيديو، الذي تمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

مادة اعلانية

Yozgat'ın Sorgun ilçesine Bedirbaba Mahallesi'ne inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi. — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2023

ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحيوان المفترس قد تمكّن من الهرب من حديقة الحيوانات أو أنه كان مشرّداً، إلا أن السلطات تمكّنت من العثور عليه قبل ساعات بعدما طلب السكان مساعدتها في إلقاء القبض عليه خشية من أن يقوم بمهاجمتهم.

وكان صاحب مقطع الفيديو، يقود حافلته حينما شاهد الدبّ وسط الشارع، لكنه توارى عن الأنظار، وهو ما دعا سائق المركبة إلى طلب النجدة وإخبارهم عن مكان ظهور الدبّ.

وتعاني تركيا من مشكلة الحيوانات الشاردة، وهي مسألة تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السادس من شهر فبراير الماضي، حيث أرغم ذلك منظماتٍ تعنى بشؤون الحيوانات عن التوقف عن العمل.

وكان البرلمان التركي قد أقرّ في شهر يوليو من العام 2021، تشريعاً لحماية الحيوانات الأليفة والبرّية على حدّ سواء.

وبموجب ذلك القانون، تفرض السلطات عقوبة بالسجن مع دفع غرامةٍ مالية تبلغ 50 ألف ليرة تركية (ما يعادل حوالي 2700 دولار أميركي) بحق كل من ينتهك حقوق الحيوان أو يقوم بقتله أو تعذيبه عن قصد.

وتعد الكلاب الضالة مشكلة رئيسية في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، حيث تخرج إلى الشوارع ليلاً، وقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلديات أكثر من مرة إلى جمع تلك الكلاب في ملاجئ مخصصة، لكن هذا لم يحصل حتى الآن.

وفي حين يحاول المارّة الهروب من الكلاب الضالة عند مصادفتهم لها، لكن هذا قد يؤدي بهم إلى الموت أو الإصابة بجروحٍ بليغة عندما يركضون من الكلاب باتجاه شوارعٍ رئيسية، إذ تصدمهم السيارات المسرعة، كما حصل في إسطنبول أكثر من مرة خلال عام 2022 الماضي.