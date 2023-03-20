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احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسها.. قناة "العربية" تطلق إذاعة "العربية إف إم"

الإذاعة الجديدة تغطي كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة

العربية.نت
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تطلق قناة "العربية"، الاثنين، إذاعة "العربية إف إم" من السعودية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات القناة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

والإذاعة الجديدة تغطي كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة.

وتمتلك الإذاعة شبكة متميزة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم تتيح لها تغطية الأحداث بكفاءة.

والإذاعة الجديدة هي منصة تضاف إلى المنصات المختلفة التي تديرها قناة "العربية" للوصول إلى جمهورها في كل مكان، وباستخدام كافة الأدوات الإعلامية المتاحة.

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