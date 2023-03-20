احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسها.. قناة "العربية" تطلق إذاعة "العربية إف إم"
الإذاعة الجديدة تغطي كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة
تطلق قناة "العربية"، الاثنين، إذاعة "العربية إف إم" من السعودية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات القناة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.
والإذاعة الجديدة تغطي كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة.
#نشرة_الرابعة | العربية تحتفي بمرور عشرين عاما على تأسيسها وتطلق راديو العربية FM pic.twitter.com/3g2Ry67i2E— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023
وتمتلك الإذاعة شبكة متميزة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم تتيح لها تغطية الأحداث بكفاءة.
#نشرة_الرابعة | العربية تتجول في استوديو الراديو وتلتقي مع رندا الشيخ@Randa_AlSheikh pic.twitter.com/lAtyhFunbB— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023
والإذاعة الجديدة هي منصة تضاف إلى المنصات المختلفة التي تديرها قناة "العربية" للوصول إلى جمهورها في كل مكان، وباستخدام كافة الأدوات الإعلامية المتاحة.
الزميلة رندا الشيخ تعلن تفاصيل الخريطة البرامجية لإذاعة العربية FM قبل انطلاقها بساعات#صباح_العربية— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) March 19, 2023
شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/MGfsljYi3T
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