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ساعدنا في التوصل لسبب وفاة لوسي
خدع بصرية

جريمة مكتملة راحت ضحيتها الشابة لوسي.. ابحث معنا عن سبب الوفاة!

الشابتان تناولتا الطعام أولاً، ثم قدمت صاحبة المنزل لصديقتها نصف تفاحة مع بعض الكريمة المخفوقة كحلوى

العربية.نت
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مازالت الألغاز والخدع البصرية تجذب اهتمام قراء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. ولغز اليوم الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هو عبارة عن جريمة قتل متكاملة أدت لمقتل الضحية، وما نريده هو سبب الوفاة.

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة الملاحظة أن يصلوا إلى حل اللغز والعثور على سبب وفاة لوسي في الصورة في غضون 5 دقائق.. فهل تريد أن تجرب حظك؟

الصورة تُظهر صديقتين على المائدة، حيث دعت الشابة التي تجلس يمينا صديقتها لوسي (يسار) إلى المنزل لتناول العشاء. تناولتا الطعام أولا، ثم قدمت صاحبة المنزل لصديقتها نصف تفاحة مع بعض الكريمة المخفوقة كحلوى، واحتفظت بالكريمة المتبقية في وعاء آخر.

وعلى الرغم من تناول نفس الطعام، نجت المضيفة بينما ماتت لوسي من التسمم، بحسب تحريات الأمن. فكيف حدث ذلك؟

والآن عزيزي القارئ، نشط دماغك وحاول التركيز واستخدام مهاراتك بقوة الملاحظة لمعرفة سبب وفاة لوسي.

افحص الصورة جيدا
افحص الصورة جيدا

تذكر أن هدفك هو معرفة سبب وفاة لوسي.. والتحدي هو أن تصل لحل اللغز خلال 5 دقائق فقط.

الوقت يمر.

إذا كنت لا تزال تكافح من أجل الإجابة، فالرجاء إلقاء نظرة على الصورة أدناه لمعرفة سبب وفاة لوسي.

يبدو أن الكريمة المخفوقة كانت مسمومة.

حل اللغز يكمن في الكريمة المخفوقة
حل اللغز يكمن في الكريمة المخفوقة

لاشك أن حل الألغاز ينشط الدماغ ويبقي العقل يقظاً، بحسب الدراسات وخبراء الصحة.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل توصلت للحل بسهولة؟

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