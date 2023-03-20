مسؤول روسي بالكرملين: "ارموا هواتف الآيفون بعيدا.. اعطوها لأطفالكم"

أفادت صحيفة "كومرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن الكرملين أمر المسؤولين الضالعين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل بالكف عن استخدام هواتف الآيفون في ضوء مخاوف بأن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تذكرها بالاسم، قولها إن سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين الضالعين في السياسة الداخلية.

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ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله: "انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس".

وبسؤاله عن الأمر، اليوم الاثنين، لم يتسن لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تأكيد التقرير.

وقال للصحافيين: "يجب ألا تُستخدم الهواتف الذكية في المعاملات الرسمية، إن أي هاتف ذكي يكون مزودا بآلية شفافة إلى حد ما بغض النظر عن نظام تشغيله سواء كان نظام تشغيل أندرويد أو آي.أو.إس. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم في الأغراض الرسمية".

وذكرت صحيفة "كومرسانت" أن الكرملين قد يوفر أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة لتحل محل هواتف الآيفون، مضيفة أن أوامر الكف عن استخدام الآيفون موجهة لمن يعملون في السياسة الخارجية تحت إمرة كيرينكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثيرا أنه لا يستخدم الهواتف الذكية، لكن بيكسوف قال إن بوتين يستخدم الإنترنت بالفعل من حين لآخر.

وكشف جواسيس من بريطانيا وأميركا عن خطط روسية للهجوم على أوكرانيا قبل بدء العمليات العسكرية. ولم يُعرف بعد كيف حصلوا على تلك المعلومات الدقيقة.