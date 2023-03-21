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الصورة واللغز
خدع بصرية

إذا اكتشفت الحرف المغاير بـ21 ثانية.. فأنت صاحب تركيز خارق!

دبي - العربية.نت
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غالبا ما تنتشر الاختبارات لقياس مدى سرعة انتباه المرء عبر ألاعيب وأسئلة وصور تحفز على التركيز.

ركّز جيدا.. هل يمكنك حل هذا اللغز في 20 ثانية فقط؟ الأخيرة خدع بصرية ركّز جيدا.. هل يمكنك حل هذا اللغز في 20 ثانية فقط؟

وعلى الرغم من عدم "علمية" تلك الاختبارات بشكل تام أو دقتها، فإنها غالبا ما تلقى إقبالاً واسعاً على مواقع التواصل.

ومن بين تلك الاختبارات، الصورة المرفقة أعلاه.

اعثر على الحرف

كل ما عليك فعله هو التحديق جيداً بالصورة، واختبار مهاراتك المعرفية للعثور على X الغريب مخبأ داخل Ys الملونة في 21 ثانية فقط.

فإذا نجحت في تحديد الحرف خلال المهلة الزمنية، لا شك أنك خارق الانتباه والملاحظة.

وسترى في هذه "الدعابة" نفس الحرف مرارا وتكرارا بألوان مختلفة، إلا أن هناك واحدا غريبا، عليك أن تسرع في التحقق منه في الوقت المحدد.

يشار إلى أن مختصين كانوا أوضحوا أنه في حال قمت بحل مثل هذه الدعابات بانتظام، فسوف تستخدم مهاراتك المعرفية للمساعدة في تحسين قدرتك على التعلم، ومهارات حل المشكلات والذاكرة.

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