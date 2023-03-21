كأنه مشهد من فيلم رعب.. جرذان بحجم قطط تتسكع بين الناس
الفئران تتجول في كل الأوقات حتى مع شروق الشمس
في مشهد غريب لا يوصف، اقتحم سرب من ضيوف ثقيلة شوارع بلدة تينبي المحلية جنوب غربي مقاطعة ويلز شرق بريطانيا.
فقد غزت فئران ضخمة، تشبه القطط بحجمها، شوارع البلدة بعد أن دمّرت المنحدرات، وسط خشية السكان من تداعيات هذه الظاهرة.
يتجولون بين الناس
وترك الضيوف الجدد الناس بحالة ذعر ورعب، خصوصا أن أحجام الفئران كبيرة جداً.
وقال أحد السكان إن المشكلة أصبحت أكثر حدة في الأشهر الأخيرة، موضحاً أن الفئران باتت تتجول في كل الأوقات حتى مع شروق الشمس، مضيفاً أن هناك منطقة معينة تظهر فيها المنحدرات وقد تآكلت، وفقاً لموقع "ديلي ميل".
فيما أكد آخر أن الضرر الهيكلي الذي قد تتسبب به الفئران في واجهة الجرف سيكون مصدر قلق كبير.
إلى ذلك، أفاد عمدة البلدة بأن المجلس يتخذ إجراءات من خلال المساعدة في إنشاء العشرات من صناديق الطعم لإزالة القوارض.
"سيبقون هنا"
يشار إلى أنه عادة ما يكون لدى أنثى الجرذ 6 أجنة في السنة، يتكون كل منها من ما يصل إلى 12 جرواً من الفئران.
وعندما تصل الفئران إلى مرحلة النضج الجنسي بعد 4 أو 5 أسابيع من الولادة، فيمكن أن يؤدي عدد السكان المكون من شخصين إلى 1250 في غضون عام، مع إمكانية النمو أكثر.
في حين أكد أحد السكان المحليين أنه لا يمكن قتلهم أسرع مما يمكنهم التكاثر.. بمجرد أن يكونوا هنا سيبقون هنا".
أما تينبي فتشتهر بكونها مدينة ساحلية هادئة وخلابة.
-
إذا اكتشفت الحرف المغاير بـ21 ثانية.. فأنت صاحب تركيز خارق!غالبا ما تنتشر الاختبارات لقياس مدى سرعة انتباه المرء عبر ألاعيب وأسئلة وصور تحفز على التركيز. وعلى الرغم من عدم "علمية" تلك الاختبارات بشكل تام أو ... الأخيرة
-
سلطات القرم تؤكد: سكك الحديد لم تتضرر من هجوم المسيراتبعد الهجوم الغامض الذي استهدف شبه جزيرة القرم، مساء أمس، أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، المعين من قبل روسيا، أن هجوم المسيرات لم ... العرب والعالم
-
بالحرب العالمية.. أيرلندا تمردت على بريطانيا وقتلت الآلافيوم 4 آب/أغسطس 1914، أعلنت بريطانيا رسمياً دخولها الحرب العالمية الأولى لجانب فرنسا. فعقب الاجتياح الألماني للأراضي البلجيكية، وجهت بريطانيا إنذارا ... الأخيرة