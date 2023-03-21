"سعيد للغاية في حياتي".. تصريحات نارية لجيرار بيكيه

لا تزال قضية انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، وشريكها لاعب نادي برشلونة السابق جيرار بيكيه، محط اهتمام الصحافة الأجنبية.
وفي تصريحات نارية، أكد بيكيه أنه "سعيد للغاية" بعد التغييرات الدراماتيكية في حياته، والتي شملت انفصاله عن شاكيرا واعتزاله كرة القدم. كما شدد على أنه غير قلق بشأن صورته العامة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، حيث رفض النجم التعليق على انفصاله عن شاكيرا.
"لن أنفق المال بحثاً عن تلميع صورتي"
فيما قال: "كل منا لديه مسؤولية محاولة القيام بالأفضل لأطفاله"، مضيفاً أن "الأمر يتعلق بحمايتهم. هذا هو عمل جميع الآباء مع أطفالهم. هذا ما أركز عليه وهذا هو عملي كأب".
أما عن حياته الشخصية فأصر على أنه كان يفعل "ما يريد"، مردفاً: "في اليوم الذي أموت فيه، سأنظر خلفي وآمل أن أكون قد فعلت ما أريد".
وأكد أنه يريد أن يكون صادقاً مع نفسه، ولن ينفق المال بحثاً عن تلميع صورته.
انفصال بعد 11 عاماً
يذكر أن بيكيه وشاكيرا كانا أعلنا في يونيو 2022 نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).
أتى ذلك بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة في العشرينات من عمرها.
-
ميزتان ولا أروع في واتساب.. لا تتغاضى عنهما!لاشك أن "واتساب" أصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية. فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.غير أن هناك ... تكنولوجيا
-
حيلة لا تتوقعها لنوم هانئ.. كلمة السرّ في الجواربالنوم الكافي وبعمق يحسن صحتنا وحياتنا بشكل عام، خاصة مزاجنا وإنتاجيتنا في اليوم التالي. فالبقاء لساعات وأنت تتقلب في السرير دون أن تستطيع النوم أمر ... صحة
-
"أيه اليوم الحلو ده".. أحمد سعد يرقص مع ويل سميثنشر المطرب المصري، أحمد سعد، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع "تيك توك"، يظهر فيه بصحبة النجم العالمي، ويل سميث، وهما يرقصان على أنغام أغنية ... ثقافة وفن