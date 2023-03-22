شاهد الرئيس الصيني يقول لبوتين كلاما "دق أجراس الإنذار" بالغرب

قرأ خبراء بلغة الشفاه كلاما من نوع دق أجراس الإنذار في الغرب، قاله الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو يغادر موسكو مساء أمس الثلاثاء، بعد زيارة قام بها إلى روسيا، استمرت يومين، وأجرى الاثنان خلالها محادثات معظمها يتعلق بالحرب المندلعة في أوكرانيا والتعاون بين البلدين.

ويظهر الرئيسان في الفيديو المعروض أدناه، وهما يخرجان من عشاء رسمي أقامه بوتين في الكرملين، ثم يقفان عند المدخل الرئيسي لمقر الحكومة الروسية، حيث التفت الرئيس الصيني نحو بوتين وتحدث إليه عبر مترجم، فكك خبراء بلغة الشفاه ما قاله للرئيس الروسي، ونشرته وسائل إعلام أجنبية عدة، بينها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ومما قاله الرئيس الصيني لبوتين: "إن تغييرا لم يحدث منذ 100 عام يجري حاليا، ونقود معا هذا التغيير" فشد بوتين على يده وقال: "أنا أوافق" وعندها ودعه شي جين بينغ بعبارة: "اعتني بنفسك يا صديقي العزيز" فهز بوتين رأسه وتمنى له سفرا سعيدا.

وكان الزعيمان وقعا سلسلة من المذكرات والاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القضايا "باعتبارهما أكبر جارتين، وشريكتي تنسيق استراتيجيتين شاملتين لبعضهما البعض" بحسب ما نقلت صحيفة "الشعب" فيما ورد عن الطرف الروسي استعداد موسكو "لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والغاز الطبيعي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطيران والفضاء والابتكار العلمي والتكنولوجي والنقل عبر الحدود وكذا اللوجستيات" وفقا لما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وأهم ما بحثه الطرفان، هي مقترحات صينية بشأن السلام "يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك" على حد ما أفادت به وكالة الإعلام الروسية.