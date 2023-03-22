شاهد ما حدث لميسي حين دخل إلى مطعم في بوينس أيرس

تعرض النجم الأرجنتينى، ليونيل ميسي، لحصار داخلي وخارجي في مطعم دخل اليه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لتناول العشاء مع بعض الأصدقاء، حيث عاد إلى بلاده لخوض مباراتين وديتين مع منتخب التانغو أمام بنما وكوراساو خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

وبحسب ما ورد في الاعلام المحلي عن الحصار الذي تعرض له اللاعب الكروي اللامع، ونرى فيديو عنه تعرضه "العربية.نت" أدنا،، فقد تسرب خبر وجوده داخل المطعم الى خارجه، وبدقائق تواجد مئات من المشجعين الذين حاصروا المطعم على الفور.





ثم راحوا يهتفون لبطل العالم وطالبوه بالنظر إليهم من شرفة المطعم، ورفضوا الانصراف، في وقت ظهر ميسى سعيدا للغاية عندما تدخل الأمن لإخراجه من المطعم، برغم ما كان حوله من زحام شديد أدى الى التسبب بتأخير سيارة خاصة نقلته من المكان.

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واتضح مما حدث في مطعم Don Julio لميسي، أن اللاعب لا يمكنه الاقامة في الأرجنتين بعد الآن، لأنه لن ينعم فيها بالهدوء بعد أن قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، فقد كان حجم الاحتشاد حول المطعم هائلا، إلى درجة اضطرت معها الشرطة إلى تدخل طارئ لإخراجه وعائلته وأصدقائه مما كانوا فيه.