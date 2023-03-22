شاهد.. وجبات KFC تصل إلى فندق الرئيس الصيني في موسكو

في أول زيارة له منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تجنب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفنادق الأكثر فخامة بالقرب من الميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو لصالح فندق مملوك للصينيين في الضواحي.

إلا أن ذلك لم يردع فضول الصحافيين وكاميراتهم، فقد كشف مقطع مصور تسليم كميات كبيرة من وجبات "كنتاكي فرايد تشيكن"، رغم الحراسة المشددة على فندق Soluxe.

Dozens of packages from KFC were delivered to the five-star Soluxe Hotel in Moscow, where Xi Jinping was staying. pic.twitter.com/ObBP3cFteA — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 21, 2023

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والتقطت طواقم تصوير خارج الفندق بعد ظهر يوم الثلاثاء رجل توصيل في موسكو وهو يفرغ ما يبدو أنه عشرات من أكياس "كي إف سي" التي أنزلها الموظفون الصينيون عند المدخل، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

فندق بتصميم صيني

ويضم الفندق أكبر حديقة صينية رسمية خارج الصين، مكتملة بنموذج للمدينة من المعابد والبرك على مساحة 13 فداناً.

والفندق مملوك بشكل غير مباشر لشركة البترول الوطنية الصينية.

فيما يقع بعيداً في ضاحية مع عدد قليل من المعالم القريبة باستثناء محطة سكة حديد فوق الأرض، ويوفر غرفاً مصممة وفقاً لمبادئ فنغ شوي، مع إطلالات بانورامية على الحديقة وحمامات رخامية.

وسلسلة "كنتاكي فرايد تشيكن" واحدة من عدد لا يحصى من العلامات التجارية الغربية التي خرجت أو تستعد للخروج من السوق الروسية.

رائد الوجبات السريعة في الصين

بدوره، قال مشغل مطعم في مدريد الشهر الماضي إنه قرر بيع مطعم KFC في روسيا إلى مشتر مختلف بعد أن منع صاحب الامتياز صفقة سابقة.

وأثناء وجوده في روسيا، أصبح ماكدونالدز رمزاً لانتقال البلاد إلى الرأسمالية ومنذ ذلك الحين أصبحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الغربية الأكثر شهرة.

وكانت "كنتاكي فرايد تشيكن" رائدة الوجبات السريعة في الصين، ونمت لتحتل ما لا يقل عن 40 في المئة من السوق.

وحافظ المطعم في الصين على شعبيته من خلال إضافة الأطباق الصينية التقليدية مثل فطائر الكونجي والبيض إلى القائمة.