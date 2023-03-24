أربك حركة الطيران.. تعديل عقارب ساعة لبنان بين مرحب وغاضب

أثار إعلان لبنان قرار تأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، بلبلة وسخطا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عبر العديد عن فرحهم خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان صدر أمس الخميس، أنه بقرار من مجلس الوزراء بتعديل القرار المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف استثنائياً لهذا العام، وتأجيل تطبيق القرار، بحيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 20 - 21 أبريل (نيسان) 2023.

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القرار الذي اتخذه رئيسا مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فاجأ اللبنانيين لا سيما أنه قبل أسبوعين أعلن الأخير خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا قرار الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي، وأنه سيتم اعتبارا من منتصف ليل 25 - 26 مارس الحالي، تقديم الساعة ساعة واحدة، عملا ببدء التوقيت الصيفي.

واتُخِذ القرار بناء على رغبة بري خلال لقاء جمعه مع ميقاتي في عين التينة، حيث أظهر مقطع فيديو مسرب طلب رئيس مجلس النواب من رئيس حكومة تصريف الأعمال تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان، بالقول "من الآن حتى نهاية رمضان يا خيّي مشّولهم ياها"، ليرد عليه ميقاتي قائلًا إنه سبق أن تقدّم بهذا الاقتراح لكنه جوبه بالرفض كونه يؤثر على حركة الطيران.

إخراج لبنان من التوقيت العالمي، دفع شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية إلى تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي، خلال "الفترة الاستثنائية"، ساعة واحدة.