فرنسا.. تأجيل زيارة ملك بريطانيا بسبب استمرار الاضطرابات بباريس

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة إن زيارة الدولة‭ ‬التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز لفرنسا ستؤجل وسط توترات بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وجاء في البيان أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك.

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وجاء الإعلان بعد تخوف من أن تؤثر الحركة الاحتجاجية حول نظام التقاعد في فرنسا على زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث التي قال نقابيون إنها ستكون "محط اهتمامهم".

وحذر ماتيو أوبري من الاتحاد العمالي العام وإيفان فور من نقابة "القوة العاملة" لصحيفة "سود أويست" "نستمر في تعبئة صفوفنا (احتجاجا على الإصلاح) وستكون هذه الزيارة محط اهتمامنا".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الجمعة إن أربعة آلاف شرطي ودركي سينشرون بمناسبة هذه الزيارة التي كانت ستبدأ مساء الأحد. وأكد في تصريح لمحطة "سي نيوز" التلفزيونية "سنكون جاهزين لاستقبال (ملك بريطانيا) في ظروف مثالية".

وتستمر زيارة الملكة تشارلز من الأحد إلى الأربعاء وهي أول زيارة دولة له منذ اعتلائه العرش.

وكان سيلقي كلمة أمام اعضاء البرلمان الفرنسي الاثنين على أن يحل ضيفا على مأدبة عشاء رسمية تقام في قصر فرساي. ويزور كذلك بوردو في جنوب غرب فرنسا.

وقال باسكال ميسغيتي مندوب نقابة CFTC في هيئة وسائل النقل في بوردو "من شبه المؤكد أن الملك لن يتمكن من استقلال الترامواي" في بوردو كما ينوي.

وقال يان بروسا الناطق باسم PCF إن إيمانويل ماكرون "يرتاح بالتأكيد أكثر مع الملوك منه مع ممثلي الشعب المنتخبين الذين حرمهم الحق في التصويت على إصلاح نظام التقاعد" بعدما قررت الحكومة تمرير المشروع من دون تصويت بالاستناد إلى المدة الدستورية 49.3.