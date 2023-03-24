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ماكرون بالساعة وبدون ساعة

شاهد.. ماكرون يخلع ساعته باهظة الثمن تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني عن قانون التقاعد

حسب وسائل إعلام فرنسية فإن ساعة ماكرون يبلغ سعرها 80 ألف يورو، وظهر وهو يرتديها في بداية اللقاء ليزيلها من معصمه أثناء حديثه عن قانون التقاعد

العربية.نت
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أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا في فرنسا، بعدما خلع ساعة ثمينة من معصمه، عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والاحتجاجات في بلاده، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن ساعة ماكرون يبلغ سعرها 80 ألف يورو، وظهر وهو يرتديها في بداية اللقاء ليزيلها من معصمه أثناء حديثه عن قانون التقاعد.

في حين أوضح مقربون من ماكرون لوسائل إعلام، أنه "بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ساعته من أجل إخفائها ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة".

رد قصر الإليزيه جاء سريعا، حيث نشر توضيحًا عن الموضوع، أكد فيه أن ماكرون خلع الساعة لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام، وأن تكلفتها لا تتجاوز 2400 يورو.

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