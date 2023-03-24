ضجة حول شبيه بوتين.. ومفاجأة عن الرئيس الحقيقي بين الصور الثلاث

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ثلاث صور للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث يزعم أنه يستخدم بديلاً مزدوجاً له في بعض زياراته وتساءلوا عن بوتين الحقيقي بين الصور المنشورة.

وتكشف الصور الثلاث التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن.

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كما كشف تقرير رويترز عن مفاجأة بأن الصور الثلاث حقيقية للرئيس الروسي وإلى أن هذا المنشور يضم معلومات خاطئة تتعلق بتواريخ ومواقع التقاط الصور.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

وبعد التحقق منها تبين أن الصورة الأولى التي يقال إنها التقطت في 21 فبراير تبين أنها تعود إلى فبراير من عام 2020 وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قد نشرتها حينها.

وتظهر المنشورات أن الصورة الثانية التقطت في 18 مارس في سيفاستوبول والثالثة في 19 مارس في ماريوبول.

وبالتحقق منها تبين أن هذه الصور هي من لقطات لزيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية.

ويؤكد تقرير لوكالة رويترز أن مقاطع الفيديو التي نشرت لزيارة بوتين في ماريوبول تظهر ارتداءه المعطف ذاته.

وعرض التلفزيون الحكومي الكثير من اللقطات لبوتين في أثناء جولته السبت في أرجاء المدينة حيث التقى مع سكان جرت عملية إعادة تسكينهم.