"التحديثات الأربعة".. هكذا تحولت الصين لقوة عالمية

منتصف الستينيات، أطلق ماو تسي تونغ العنان لما عرف بالثورة الثقافية الصينية. ومن خلال تصريحاتهم، تحدث المسؤولون الشيوعيون الصينيون بتلك الفترة عن ضرورة هذه الثورة للقضاء على بقايا الرأسماليين والبورجوازيين. وعلى مدار عقد من الزمن، أسفرت هذه الثورة الثقافية عن مقتل عدد كبير من الأشخاص، قدرته بعض المصادر بالملايين، تزامنا مع استعادة ماو تسي تونغ لنفوذه بالبلاد.



دنغ شياوبنغ رفقة الرئيس الأميركي جيرالد فورد عام 1975 دنغ شياوبنغ رفقة جيمي كارتر عام 1979

نهاية النظام القديم لماو تسي تونغ

مطلع العام 1963، اقترح المسؤول الشيوعي تشوان لاي (Zhou Enlai) برنامج التحديثات الأربعة لتطوير وإصلاح جمهورية الصين الشعبية بالعديد من المجالات أملا في منحها مكانة عالمية هامة. إلى ذلك، تعطل مشروع التحديثات الأربعة تزامنا مع بداية الثورة الثقافية التي أنهكت البلاد وساهمت في القضاء على عدد كبير من الكفاءات. ومع تراجع وتيرة أعمال العنف الناتجة عن الثورة الثقافية، عاد تشوان لاي عام 1975 ليقترح مجددا فكرة التحديثات الأربعة.

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وفي الأثناء، انتظر الصينيون وفاة كل من تشوان لاي وما تسي تونغ عام 1976 ليباشروا بطرح مقترح التحديثات الأربعة مجددا.

فمع رحل تشوان لاي وماو تسي تونغ بنفس العام، استلم هوا جيو فينغ (Hua Guofeng) زمام الأمور بالبلاد. ومنذ البداية، وضع الأخير حدا نهائيا للثورة الثقافية واتجه لملاحقة جميع المسؤولين عنها. ومع نهاية الثورة الثقافية، أطلق الصينيون العنان لبرنامج التحديثات الأربعة الذي طال بداية من العام 1977 مختلف القطاعات. وقد ساهم ذلك في إنهاء العمل بالبرامج الإصلاحية القديمة الملقبة بوعاء الأرز الحديدي والتي أشارت لنوع من الأمن الوظيفي والدخل والمزايا الثابتة.





صورة دعائية صينية صورة لهوا جيو فينج صورة لدنغ شياوبنغ

التحديثات الأربعة

وفي خضم هذه الأحداث، مثل السياسي دنغ شياوبنغ (Deng Xiaoping) رجل الظل الذي ساهم في تحقيق إصلاحات كبيرة، بجمهورية الصين الشعبية. فعلى الرغم من عدم حصوله على منصب زعيم الحزب الشيوعي والبلاد بتلك الفترة، مثّل دنغ شياوبنغ الحاكم الفعلي للصين بفضل علاقاته السياسية بصلب النظام.

وبعيدا عن صراع الطبقات وأفكار دولة البروليتاريا التي جاء بها ماو تسي تونغ منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، اقترح دنغ شياوبنغ تغييرا جذريا يقتضي تحديث وزيادة الإنتاج الصناعي تزامنا مع فتح البلاد على برنامج السوق الحر وإقحام الصين بالنظام الاقتصادي العالمي.



صورة لهوا جيو فينج صورة لدنغ شياوبنغ

وأملا في تحديث النظام الاقتصادي الصيني الذي ظل متخلفا لعقود، اقترح دنغ شياوبنغ مجددا نظام التحديثات الأربعة الذي وجّه أساسا نحو مجالات الفلاحة والصناعة والعلوم، إضافة للتكنولوجيا، والجيش. وانطلاقا من ذلك، حاول دنغ شياوبنغ تدارك الفجوة العلمية والإقتصادية والصناعية الكبيرة بين الصين الشعبية والغرب. ولإنجاح مشروعه، لم يتردد هذا السياسي الصيني في دعوة المستثمرين الغربيين للإستثمار في مجال الصناعة بالصين الشعبية.

على صعيد الفلاحة، مثل الفلاحون حوالي 75 بالمائة من المجتمع الصيني بالسبعينيات. وبالتزامن مع ذلك، عانت الفلاحة الصينية من تخلف تكنولوجي هائل وضعف الإنتاج. وأمام هذا الوضع، اتجهت السلطات الصينية لمكننة الفلاحة تزامنا مع انهاء العمل بنظام الزراعة الجماعية. وقد اتجه المسؤولون الصينيون حينها لإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الذين امتلكوا هذه الأراضي لفترة 15 عاما. وفي الأثناء، يقوم الفلاح بزراعة ما يشاء بهذه الأرض

وتتكفل الدولة بشراء قسم من المنتوج بينما يعود القسم المتبقي لهذا الفلاح الذي سيخيّر بين الحفاظ على حصته لإستهلاكه الخاص أو بيعها بالأسواق.

وبمجال الصناعة، اتجه دنغ شياوبنغ لتغيير نظام العمل والمواد المنتجة بالمصانع المملوكة للدولة. ولتعويض التخلف التكنولوجي، قررت الصين الشعبية شراء كميات كبيرة من الآلات والمواد التكنولوجية من دول الغرب واليابان. أيضا، أرسى دنغ شياوبنغ نظام الباب المفتوح بالمجال الاقتصادي.

وبفضل ذلك، سمحت بكين للمستثمرين الأجانب بالإستثمار بشركات مزدوجة صينية – أجنبية. وبداية من العام 1979، أسست الصين الشعبية مناطق اقتصادية خاصة بجنوب البلاد. وقد تمتعت هذه المناطق بنظام قانوني وجبائي خاص لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

بفضل هذه الإصلاحات ضمن برنامج التحديثات الأربعة، تمكنت جمهورية الصين الشعبية من تدارك تخلفها، مقارنة بالغرب، بأقل من 30 عاما. وفي المقابل، كان لهذا الإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي تداعيات كبيرة على المجتمع الصيني الذي تحول نحو مجتمع تميز بالإستهلاك المفرط تزامنا مع انهيار مبادئ الكونفوشية وظهور التغريب الثقافي.