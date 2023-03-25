اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس العصابة الملقب بـ"الأرنب"

تصفية "الأرنب" بفنزويلا.. بعد عرض بمليون دولار مقابل رأسه

هو زعيم عصابة إجراميّة مطلوب منذ شهور

كاراكاس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير الداخليّة الفنزويلي ريميخيو سيبايوس مقتل "إل كونيخو" (الأرنب)، وهو زعيم عصابة إجراميّة مطلوب منذ شهور وكانت السلطات تعرض مكافأة قدرها مليون دولار للعثور عليه.

وقال سيبايوس في بيان بثّه التلفزيون العام إنّ "كارلوس إنريكي غوميز رودريغيز المعروف بالاسم المستعار (إل كونيخو) ...، والمطلوب في جرائم إرهاب وابتزاز وخطف وقتل وجرائم أخرى، قد قُتِل".

تزعَّم غوميز رودريغيز عصابةً خطرة عُرفت بالاسم المستعار لزعيمها، وكان ينشط في ولاية أراغوا في وسط شمال البلاد.

رقم مرعب.. مليون بريطاني تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال عام واحد الأخيرة رقم مرعب.. مليون بريطاني تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال عام واحد

ولم يُدل الوزير بتفاصيل محدّدة في شأن الطريقة التي "قُتِل" فيها "إل كونيخو" ، لكنّه أشار إلى أنّه فارق الحياة على إثر عمليّة تواصلت "أشهرًا عدّة" في كلّ أنحاء البلاد، خصوصا في ولاية أراغوا.

كذلك، اعتقلت قوى الأمن "36 مجرما" وضبطت "16 قطعة سلاح ناري ومواد حربيّة وأجهزة راديو محمولة ودرّاجات ناريّة وهواتف".

مكافأة بمليون دولار

كان "إل كونيخو" مطلوبًا للعدالة منذ أكثر من عام، وعرضت السلطات مكافأة قدرها مليون دولار في شباط/فبراير بعد دخوله في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

في شباط/فبراير 2022، قُتل أيضا زعيم عصابة منظّمة آخَر هو كارلوس لويس ريفيت الملقّب "إل كوكي"، حليف "إل كونيخو". وكانت السلطات عرضت مكافأة قدرها 500 ألف دولار للعثور عليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا بـ"الخيار النووي"؟ هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا بـ"الخيار النووي"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط