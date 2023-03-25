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أسرة ترودو تستقبل بايدن وزوجته

بالصور.. ضجة حول استقبال نجل ترودو لبايدن بدون حذاء وبجوارب "متسخة"

كتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا"

العربية.نت
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أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضجة واسعة بسبب طريقة استقباله الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.‏

وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب "متسخة"، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.

وكتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا".

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