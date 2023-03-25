بالصور.. ضجة حول استقبال نجل ترودو لبايدن بدون حذاء وبجوارب "متسخة"
كتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا"
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أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضجة واسعة بسبب طريقة استقباله الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.
وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب "متسخة"، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.
Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 24, 2023
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وكتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا".
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