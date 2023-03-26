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فيديو لا يصدق.. هكذا خاطر عامل بحياته لإنقاذ حياة أصدقائه!

دبي - العربية.نت
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في مشهد يعلّم معنى الإنسانية، خاطر عامل في الكونغو بحياته من أجل إنقاذ أصدقائه.

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فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو أظهر عملاً بطولياً قام به عامل في الكونغو، أنقذ به مجموعة من أصدقائه بعدما انهارت التربة بهم أثناء عملهم وطمرتهم.

فما كان من العامل البطل - كما لقبه رواد مواقع التواصل - إلا أن بدأ إبعاد التراب بكلتا يديه بحثاً عن باقي العمال.

لم يتوقف

وفجأة بدأ الشبان بالخروج واحداً تلو الآخر، ومع كل روح تخرج كان يكمل العامل البطل عمله بإخراج المزيد.

وقد بقي الرجل على هذه الحال حتى خروج الجميع على الرغم من خطورة الموقف.

وما إن انتشر الفيديو حتى لاقى تفاعلا واسعا، وسط إعجاب الجميع بفعلة الرجل، ورباطة جأشه.

كما شدد آخرون على أن أخلاقه مثالاً لإغاثة الملهوف يحتذى به.

أضرار كبيرة

يشار إلى أن الانهيار الأرضي هو عبارة عن حركة تحدث للصخور والتربة والغطاء النباتي من أعلى إلى أسفل بسبب الجاذبية.

وتحدث بعض الانهيارات الأرضية بسرعة كبيرة، كما يمكن لها أن تدمر الهياكل.

في حين يكون بعضها مفاجئا وغير متوقع، أما الآخر فيحدث تدريجياً بمرور الوقت ويسبب أضرارا للهياكل والبنية التحتية.

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