اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو
من الفيديو

البندقية تبحث عن "أحمق" قام بفعلة لا توصف.. وفيديو يوثق

عمدة المدينة قرر منح الرجل "شهادة غباء"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في حادثة لا توصف، تفاجأ لويجي بروجنارو عمدة مدينة البندقية الإيطالية، برجل وصفه بأنه "أحمق" قفز من مبنى عال إلى قناة مائية، مؤكداً أن السلطات تبحث عنه.

تخيل البندقية الشهيرة بلا الجندول.. صور تعيسة! الأخيرة تخيل البندقية الشهيرة بلا الجندول.. صور تعيسة!

وأضاف العمدة في منشور عبر تويتر، أنه سيعطي الرجل شهادة بالغباء وكثيراً من الركلات بسبب هذا الفعل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

على بطنه

كما لفت إلى أن المبنى الذي قفز منه الرجل مكوّن من 3 طوابق، موضحاً أنه سيتم القبض على الرجل وشريكه الذي صوّر الفيديو.

وأظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً مرتديا سروالاً داخلياً قصيراً فقط، يقفز من مكان مرتفع إلى القناة المائية على بطنه.

القبض على العشرات

إلى ذلك، أكد العمدة أن السلطات تحقق بكيفية وصول الرجل إلى أعلى المبنى الخاص، وتحديد مكانه لمعاقبته، مطالبا من الناس تقديم أي معلومة عنه.

وختم قائلاً: "لقد خاطر بحياته في تلك القفزة، إنهم لا يفهمون الخطر الذي يخلقونه في هذه المدينة.. ماذا لو مر قارب في الأسفل؟".مضيفاً: "هذه القفزة ليست سوى أحدث تقرير عن أشخاص يتصرفون بشكل سيئ في إيطاليا".

يذكر أن إيطاليا كانت قبضت العام الماضي على أكثر من 40 سائحا بسبب السباحة عراة في بعض الأحيان في قنوات البندقية، كما قبض على رجل واحد لركوب الأمواج في القناة الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين "ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط