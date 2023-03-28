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Bee clinging to three white flowers stock photo
(تعبيرية)

السودان.. مصرع وإصابة العشرات في هجوم لأسراب من النحل

فُوجئ ركاب حافلة متجهة من مدينة الحصاحيصا إلى منطقة الفقراء بهجوم مباغت لأسراب من النحل الأسود الجبلي بأعداد ضخمة سدت الأفق أمامهم

الخرطوم - خالد فتحي 
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عادت ظاهرة هجمات أسراب النحل البري على السودانيين مرة أخرى. وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، تسبّب هجوم شرس لأسراب النحل الأسود الجبلي على حافلة ركاب، في مصرع شخص وإصابة العشرات إصابات مختلفة، نُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وروى شهود عيان لـ"العربية.نت" تفاصيل الحادثة المُرعبة، حيث فُوجئ ركاب حافلة متجهة من مدينة الحصاحيصا إلى منطقة الفقراء، أثناء سير المركبة بالطريق المحاذي لترعة مشروع الجزيرة، بهجوم مباغت لأسراب من النحل الأسود الجبلي بأعداد ضخمة سدت الأفق أمامهم، ودون سابق إنذار انهالت عليهم لسعاً في كل مكان وعلى رأسهم سائق الحافلة.

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وتسبّبت الحادثة المُروّعة في مصرع أحد الركاب في الحال، بينما أُصيب العشرات إصابات مختلفة، وقد نقلوا إلى مستشفى الحصاحيصا لتلقي العلاج.

الحادثة المأساوية وقعت نهار الثلاثاء الماضي، وذكر سكان المنطقة أنها المرة الأولى التي تشهد هجوماً لأسراب النحل الأسود الجبلي بتلك الشراسة. وأكدوا أن خطر النحل العدواني لا يزال ماثلاً حيث يتحصّن بأعداد ضخمة، إذ يتخذ بيوتا بجزوع الأشجار الباسقة كما هناك خلايا أخرى بتجاويف أعمدة الكهرباء القديمة.

وأعادت حادثة الحصاحيصا للأذهان حوادث مشابهة لهجوم أسراب النحل البري. وفي ديسمبر الماضي، تعرّضت منطقة سرايا جامعة الخرطوم لهجوم من أسراب نحل، ممّا تسبّب في مصرع شخص واحد هوى على الأرض من الطابق الثالث، بينما أنقذ عناصر الدفاع المدني بالخرطوم، شخصاً آخر من الموت.

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