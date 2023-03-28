هل يمكنك اكتشاف باندا مختبئة بين جنود حرب النجوم فقط بـ11 ثانية؟

عادة ما تكون الأوهام البصرية عبارة عن صور محوِّلة للعقل ومغيِّرة لشكل كائن أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء. هناك أنواع مختلفة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

تظهر الأبحاث أن الدماغ البشري الطبيعي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصوراً مختلفاً من كل زاوية. في كثير من الأحيان، تصبح هذه الأوهام البصرية جزءاً من اختبار التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء ومستوى ذكائك أيضًا.

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هذه المرة نقدم لكم رسما توضيحيا ذكيا للخداع البصري، حيث تحتاج إلى تحديد الباندا المختبئة بين جنود حرب النجوم في الصورة.

الصورة أعلاه عبارة عن لغز صعب تم تصميمه لكل من البالغين والأطفال كمحاولة تحفيز عمل الدماغ. في هذا الوهم البصري، يمكنك رؤية صورة جنود حرب النجوم بالأبيض والأسود. ومع ذلك، في مكان ما داخل مجموعة "Stormtroopers" ، يختبئ الباندا. يتحدى اللغز المشاهدين لاكتشاف الباندا المخفية بين صفوف الجنود العاصف.

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف الباندا المخفية داخل الصورة. هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

قد يبدو من الصعب جدًا اكتشاف الباندا، ولكن إذا نظرت إلى الجانب الأيمن العلوي من الصورة، فستتمكن من تحديد مكان الباندا المخفي. تم تمويه جلد الباندا وأذنيه وأنفه وعينيه بالأبيض والأسود بجسم الجنود الأبيض والأسود.