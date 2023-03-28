اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خدع بصرية

هل يمكنك اكتشاف باندا مختبئة بين جنود حرب النجوم فقط بـ11 ثانية؟

تظهر الأبحاث أن الدماغ البشري الطبيعي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عادة ما تكون الأوهام البصرية عبارة عن صور محوِّلة للعقل ومغيِّرة لشكل كائن أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء. هناك أنواع مختلفة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

تظهر الأبحاث أن الدماغ البشري الطبيعي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصوراً مختلفاً من كل زاوية. في كثير من الأحيان، تصبح هذه الأوهام البصرية جزءاً من اختبار التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء ومستوى ذكائك أيضًا.

هذه المرة نقدم لكم رسما توضيحيا ذكيا للخداع البصري، حيث تحتاج إلى تحديد الباندا المختبئة بين جنود حرب النجوم في الصورة.

الصورة أعلاه عبارة عن لغز صعب تم تصميمه لكل من البالغين والأطفال كمحاولة تحفيز عمل الدماغ. في هذا الوهم البصري، يمكنك رؤية صورة جنود حرب النجوم بالأبيض والأسود. ومع ذلك، في مكان ما داخل مجموعة "Stormtroopers" ، يختبئ الباندا. يتحدى اللغز المشاهدين لاكتشاف الباندا المخفية بين صفوف الجنود العاصف.

اختبر قوة ملاحظتك.. أمامك 5 ثوانٍ فقط لحل هذه الخدعة البصرية الأخيرة خدع بصرية اختبر قوة ملاحظتك.. أمامك 5 ثوانٍ فقط لحل هذه الخدعة البصرية
نوع من الخدع البصرية.. سيبهرك! الأخيرة خدع بصرية نوع من الخدع البصرية.. سيبهرك!

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف الباندا المخفية داخل الصورة. هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

قد يبدو من الصعب جدًا اكتشاف الباندا، ولكن إذا نظرت إلى الجانب الأيمن العلوي من الصورة، فستتمكن من تحديد مكان الباندا المخفي. تم تمويه جلد الباندا وأذنيه وأنفه وعينيه بالأبيض والأسود بجسم الجنود الأبيض والأسود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم الاحتجاجات.. لماذا يصر ماكرون على تطبيق قانون التقاعد؟ رغم الاحتجاجات.. لماذا يصر ماكرون على تطبيق قانون التقاعد؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط