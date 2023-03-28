لماذا منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة أهداها له مغامر بريطاني؟

منع فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تناول الشوكولاتة التي قدمها له مقدم البرامج التلفزيونية المغامر البريطاني الشهير بير غريلز.

هذا ما كشفته صحيفة "تلغراف" البريطانية، مشيرة إلى أن موظفي مكتب زيلينسكي طلبوا منه ألا يأخذ الشوكولاتة من المذيع التلفزيوني حين التقيا، الشهر الماضي، حيث كان غريلز يصور فيلما وثائقيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمني للرئيس الأوكراني خاف من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي. وأوضحت أن فريق زيلينسكي الأمني "لم يكن سعيدا بهذا العرض".

وفي حوار صحافي، قال غريلز البالغ من العمر 48 عاما، إنه "فهم السبب"، مشيرا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.

وكان غريلز شارك مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما "قطعة سلمون"، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.

وذكر المغامر الشهير: "كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول.. كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي".

ووصف غريلز زيلينسكي بأنه "متواضع حقا ومركز تماما"، مضيفا "كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه".