حادث مروع.. فيديو يوثق لحظة مقتل شرطي بالرصاص في ألاباما
قالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص
لقي ضابط شرطة مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بإطلاق نار في شمال ولاية ألاباما الأميركية، الثلاثاء، أثناء الاستجابة لحادث عنف منزلي، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص.
#Huntsville #Alabama 2 officers down pic.twitter.com/oP0rRBc27G— Holly Wood (@hollywood857) March 29, 2023
الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين
وذكر المدعي العام للولاية ستيف مارشال أن الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل رجل اعتصم إثر ذلك داخل شقة.
وتم نقل الضابطين المصابين إلى مستشفى هانتسفيل قبل أن يتوفى أحدهما هناك، فيما خضع الآخر لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة. كما تم نقل المرأة إلى المستشفى أيضا وبإصابات لا تهدد حياتها.
Huntsville police officer killed, another injured responding to domestic violence call; suspect arrested https://t.co/Zqfp6oDcGY #FoxNews DEMAND DEATH PENALTY FOR SHOOTING COPS— al (@Katybugs) March 29, 2023
وقالت شرطة هانتسفيل إن المشتبه بإطلاقه النار، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، ألقي القبض عليه حوالي الساعة 6:20 مساء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح لا تشكل تهديدا على حياته.
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