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حادث مروع.. فيديو يوثق لحظة مقتل شرطي بالرصاص في ألاباما

قالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص

العربية.نت، وكالات
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لقي ضابط شرطة مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بإطلاق نار في شمال ولاية ألاباما الأميركية، الثلاثاء، أثناء الاستجابة لحادث عنف منزلي، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص.

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الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين

وذكر المدعي العام للولاية ستيف مارشال أن الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل رجل اعتصم إثر ذلك داخل شقة.

وتم نقل الضابطين المصابين إلى مستشفى هانتسفيل قبل أن يتوفى أحدهما هناك، فيما خضع الآخر لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة. كما تم نقل المرأة إلى المستشفى أيضا وبإصابات لا تهدد حياتها.

وقالت شرطة هانتسفيل إن المشتبه بإطلاقه النار، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، ألقي القبض عليه حوالي الساعة 6:20 مساء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح لا تشكل تهديدا على حياته.

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