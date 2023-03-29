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iStock-طير زلزال
تعبيرية
زلزال تركيا

زاد اهتمام الأتراك بها مؤخراً.. هل تستطيع هذه الطيور حقاً التنبؤ بالزلازل؟

المعلومات تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي

العربية.نت
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أصبحت الهزات الارتدادية التي تعرضت لها تركيا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 7.6 درجات في كهرمان مرعش كابوس المواطنين المخيف. يحاول البعض التغلب على هذا الخوف عن طريق شراء الببغاء الذي يعتقد أنه يشعر بالزلزال مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، وبعد الزلزال، كان هناك اهتمام شديد بالطيور، خاصة الببغاوات التي قيل إنها تؤخذ لتخفيف التوتر والقلق.

ببغاء - تعبيرية من آيستوك
ببغاء - تعبيرية من آيستوك

والسبب الأهم هو المعلومات التي تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات المحتملة وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي قبيل حدوثها مباشرة.

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ويشهد أصحاب المتاجر المتخصصة بالفعل زيادة في مبيعات الطيور الأليفة تقدر بعشرة أضعاف.

ترفرف أجنحتها وتبدأ في الغناء بصوت عالٍ

ونقل موقع بوابة "يني أتيك" التركية الإخبارية عن بائع الطيور محمد كالوغلو أن لديها القدرة على الشعور، وإن كان لفترة قصيرة، قبل الزلزال. وأشار إلى أن أولئك الذين يطعمون الطيور يمكنهم فهم هذا الوضع بشكل أفضل، ويوضح أن "الطيور ترفرف قبل 3-5 دقائق قبل الزلزال، فهم يتفاعلون من تلقاء أنفسهم كما لو كان هناك زلزال، حتى عندما تراهم يصطدمون في القفص تشعر أن شيئًا ما يحدث. لقد شعرنا بهم أيضًا، أي كانت هناك توابع مثل التشنجات بسبب الزلزال، ثم نشعر بها معهم".

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وتابع قائلا إن الطيور تباع للتخفيف المعنوي عن الأشخاص بعد معاناة الزلزال المخيف، كما أن الحيوانات خاصة الكلاب، ساهمت كثيرا بنجاة أصحابها من تحت الركام.

قال كاليوغلو إن نفسية الناس ستتحسن بعد الكوارث من خلال إطعام الطيور، "إذا أطعموا الطيور، فسوف تتحسن نفسية الناس. يأتي الزبائن لمشاهدة الطيور ونسيان هول الزلزال"، مشيرا إلى أن الكثير يقتني الطيور للاسترخاء. "إنه جميل جدًا لدرجة أننا نأخذه بين أيدينا ونسترخي روحياً ".

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