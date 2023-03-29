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تنين كومودو
تنين كومودو

أكبر سحلية بالعالم.. حديقة حيوانات إسبانية تشهد فقس 5 من تنانين كومودو

صغير التنين كومودو أخف وزناً من ليمونة وأقصر من علبة أحذية لكن ربما يصل طوله يوماً ما إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار ووزنه إلى 70 كيلوغراماً بينما يمتلك أسناناً حادة وعقرته سامة

العربية.نت _ وكالات
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خرجت خمسة من صغار تنانين كومودو المهددة بالانقراض من بيضها في حديقة حيوانات بإسبانيا، في أول عملية تكاثر ناجحة لأكبر سحلية في العالم في ذلك البلد منذ عشر سنوات.

وقالت ميلاجروس روبليدو رئيسة قسم علم الزواحف في حديقة حيوانات بيوبارك فوينخيرولا بجنوب إسبانيا، والتي وصفت نفسها بأنها "أم التنانين" لرويترز الثلاثاء "هذا إنجاز عظيم لنا جميعا".

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وضعت الأم البالغة من العمر 13 عاما، 12 بيضة في أغسطس، وتم اختيار خمس منها ووضعها في حضَّانات على مدى سبعة أشهر.

تنين كومودو مهدد بالانقراض
تنين كومودو مهدد بالانقراض

وقالت روبليدو "كانت مهمة عظيمة تخللها الكثير من الضجر، إذ استغرقت وقتا طويلا، لكنها منحتنا (في النهاية) الكثير من الرضا"، مضيفة أن هذه الصغار تمثل "مستقبلا يبعث على الأمل" لهذا الفصيل من الحيوانات.

وصغير التنين كومودو أخف وزنا من ليمونة وأقصر من علبة أحذية، لكن ربما يصل طوله يوما ما إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار، ووزنه إلى 70 كيلوغراما، بينما يمتلك أسنانا حادة وعقرته سامة.

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وفي 2021، أُدرج ذلك النوع من الزواحف، وموطنها الأصلي أربع جزر إندونيسية، إلى القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقالت روبليدو إن تنانين كومودو التي تخرج إلى الحياة في البرية تميل إلى الانتقال إلى قمم الأشجار ولا تحتاج إلى رعاية الأم أو الأب. لكن عندما توضع في الأسر، تعيش في مرابي حيوانات منفصلة حتى يتمكن الأطباء البيطريون من مراقبة نموها قبل عرضها للجمهور.

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