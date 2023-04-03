امرأة و3 رجال من "ناسا" سيحلقون حول القمر بعد 50 سنة من آخر رحلة

أعلنت "ناسا" الأميركية، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، أسماء 3 رجال وامرأة اختارتهم من أصل 12 رائدا، للتحليق في نهاية العام المقبل حول القمر ضمن ثاني مهمة من برنامج Artemis الهادف إلى إرسال فرق بشرية إلى القمر، بعد آخر رحلة مأهولة قام بها رواد في 1972 ضمن برنامج "أبولو" الشهير، أي قبل 50 سنة.

الرواد المقرر قيامهم بالرحلة التي لا تتضمن الهبوط على سطح القمر، في برنامج يهدف إلى إعادة الإنسان إليه، هم الأميركية Christina Koch البالغة 44 عاما، كما ومواطنها الرائد Gregory Wiseman الأكبر سنا منها بعام، فيما الثالث هو Victor Glover البالغ 48 سنة، والذي سيصبح أول صاحب بشرة ملونة يصل إلى حدود القمر فيما لو تم كل شيء بنجاح. أما الرابع، فرائد كندي اسمه Jeremy Hansen الكولونيل بسلاح الجو، والمولود قبل 47 سنة في مدينة London بمقاطعة أونتاريو.

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ومن المقرر أن يعبّد الرواد الأربعة، طريق بناء موقع مستدام على سطح القمر، إضافة إلى محطة فضائية تدور حوله باستمرار، بحسب ما أعلنت "ناسا" في مؤتمرها الذي تابعته "العربية.نت" عبر موقعها الإلكتروني، وفيه تطرقت إلى برنامج "أرتميس" الذي اكتملت في ديسمبر 2020 مهمته الأولى، بتتويج إطلاق صاروخ من جيل ضخم ذي قدرة فائقة وعملاق، حمل مركبة "أوريون" الحديثة البناء في رحلة تجريبية غير مأهولة استغرقت 25 يوما.

أما "أرتميس 2" التي ستبدأ العام المقبل، رحلة ستستمر 10 أيام، تقطع المركبة خلالها مليونين و300 ألف كيلومتر للتحليق حول القمر ثم العودة منه، بعد التأكد أن جميع أجهزة Orion المتعلقة بدعم الحياة وغيرها تعمل بالطريقة التي صممتها "ناسا" مع وجود رواد على متنها في الفضاء السحيق. بعدها بسنوات تنوي NASA تنفيذ أول عملية هبوط لرواد، منهم امرأة أيضا على سطح القمر ضمن مهمة "أرتميس 3" ثم الاستمرار في إطلاق "أرتميسات" مأهولة، بواقع واحدة كل عام تقريبا.