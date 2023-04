مشاهد جديدة لقاتلة البلوغر الروسي مبتسمة.. وزوجها "بريئة"

VIDEO showing Daria Trepova with the alleged figurine packed with explosives, entering the reataurant just before the explosion that killed Putin propagandist Vladlen Tatarsky (Maksim Fomin) #Ukraine #Russia #Putinswar #Putin #Ukrainewar #UkraineRussiawar https://t.co/0vGCJASD45 pic.twitter.com/EOKMOtxnXL