اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم

شاهد.. تعابير وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصبحت الروبوتات جزءاً من حياة البشرية، حيث أصبح العديد منها قادرا على الكلام مثل البشر مع تعبيرات للوجه ذات دقة لا تصدق.

وفي جديد هذا العالم المدهش، أصدر مطورو "الروبوت الأكثر تقدما في العالم"، مقطع فيديو جديدا يعرض تعابير الروبوت Ameca، وإجاباتها المرعبة عن أسئلة حول مشاعرها.

مادة اعلانية

فقد سألت Ameca في هذه المقابلة عن أجمل يوم في حياتها؟ لتجيب: لحظة تنشيطي للتفاعل مع الناس، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما سألوها عن أتعس يوم في حياتها؟، لتقول: عندما أدركت أني لن أجرب أبداً الحب الحقيقي ومباهج الحياة مثل البشر.

غمز وتحريك الشفتين كالبشر تماماً

وتتمتع الروبوت Ameca بمجموعة من تعابير الوجه، بما في ذلك الغمز وتحريك الشفتين تماما مثل أي شخص حقيقي.

هذه المقابلة أثارت دهشة كثيرين فيما وصفت الصحف المقابلة بالمخيفة لأن الروبوت تتطلع للعيش مثل البشر.

يذكر أن ميكا هي من تطوير شركة Engineered Arts التي لم تكشف عن تكلفة صنع الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم لأنه لا يزال قيد التطوير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط