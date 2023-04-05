شاهد قطة تسللت إلى مسجد جزائري واعتلت كتف الإمام وهو يصلي

تسللت قطة الى مسجد في الجزائر مساء أمس الثلاثاء، وتوجهت مباشرة الى حيث كان شيخه يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح، بحسب ما نراها في فيديو انتشر سريعا بمواقع التواصل، ولم يكن مرفقا بأي تفاصيل.

وتعامل الإمام بلطف، وبالتي هي أحسن مع القطة التي نراها تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آي من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، واقتربت بفمها من فمه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا.

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واتضح مما أجمع عليه عدد كبير ممن كتبوا تعليقات على الفيديو في مواقع التواصل، خصوصا تويتر وفيسبوك، وتأكدت منه "العربية.نت" ببحثها عنه انترنيتيا فيما بعد، أن الشيخ هو وليد مهساس، امام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة "برج بوعريريج" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه بالشمال الجزائري.

وللشيخ مهساس عدد كبير من مقاطع الفيديو في "يوتيوب" بشكل خاص، معظمها أدعية. كما له منصة "فيسبوكية" باسمه، نشر فيها الفيديو نفسه، مرفقا بعبارات، كتبها هو أو ربما المشرف على منصته، وقال فيها: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشه لكلام الله. شاهد قطة تصعد فوق الامام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".