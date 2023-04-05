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فيديو من الفضاء للخليج العربي

"نحن الآن في الصباح".. فيديو من الفضاء لدول الخليج العربي

دبي - العربية.نت
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التقط رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من محطة الفضاء الدولية مقطع فيديو لعدة مدن في دول الخليج.

ونشر النيادي الفيديو على حسابه في موقع تويتر، حيث يبدو فيه وهو داخل الكبسولة، التي قال إن فيها 7 نوافذ.

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"إطلالة على الوطن"

وقال: "نحن الآن في الصباح، ونطوف حاليا فوق شبه الجزيرة العربية، وليس هناك أجمل من إطلالة على الوطن في بداية اليوم"، حيث بدأ بفتح النوافذ من أجل تصوير منظر الدول الخليجية من الفضاء.

وقرب النيادي الكاميرا ليظهر الرياض في السعودية، ثم العراق فالكويت والبحرين وقطر، والإمارات مركزا فيها على العاصمة أبو ظبي مرورا بـدبي.

"بسرعة عظيمة جدا"

وقال: "خلال لحظات طفنا شبه الجزيرة العربية خلال دقائق معدودة لأن المحطة تدور بسرعة 27 ألف كيلو متر في الساعة، وهي سرعة عظيمة جدا".

وأضاف في نهاية الفيديو: "أحببت أن أشارككم هذه اللحظة، ونظرة على الوطن وتأمل تضاريسه ومناظره الخلابة".

يشار إلى أن رائد الفضاء الإمارتي انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس الماضي، على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس أكس" المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ضمن طاقم مكون من أربعة رواد.

ويشارك الفريق في مهمة لإجراء تجارب وأبحاث علمية متنوعة تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.

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