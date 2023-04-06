مشاهد صادمة لرجل أمن يركض بدلو.. يصدر منه بكاء طفل
والدته تركته وذهبت للمستشفى للعلاج من نزيف حاد
تمكنت الشرطة الهندية من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في ولاية كيرالا بعد أن اكتشفت أن والدته تركته في دلو بعد ساعات من ولادته.
بدأت القصة عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً إلى المستشفى مصابة بنزيف حاد. وخلال تلقيها العلاج اعترفت أنها تركت وليدها في دلو داخل مرحاض منزلها.
கேரளா: பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் கிடந்த குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற துரிதமாக செயல்பட்ட காவலர்கள்#Kerala | #Police | #Baby pic.twitter.com/eEdVfr7sMU— PuthiyathalaimuraiTV (@PTTVOnlineNews) April 5, 2023
وعلى الأثر، سارع الطاقم الطبي إلى إبلاغ الشرطة بالأمر، فسارعت دورية إلى منزل المرأة حيث وجدت بالفعل طفلا حديث الولادة وعليه قطعة قماش مغطاة بالدم.
وانتشر فيديو لرجال الشرطة وهم يركضون وأحدهم يحمل الدلو في مسعى منه للوصول إلى المستشفى بأقرب وقت وإسعافه.
ويزن الرضيع 1.3 كغ فقط، وتمكنت الفرق الطبية من إنقاذه، في حين صدرت شكوى بحق الأم لتخليها عنه.
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