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ماكرون وفون دير لاين على طاولة شي العملاقة

صورة ماكرون وفون دير لاين على طاولة شي العملاقة تثير سخرية الفرنسيين

انتشرت تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مثل أن ماكرون وفون دير لاين يحاولان الصراخ في وجه شي جين بينغ لوقف التواصل مع بوتين

العربية.نت، وكالات
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أثارت صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على طاولته العملاقة في بكين، سخرية مواقع التواصل في فرنسا بسبب المسافة الكبيرة بين السياسيين الجالسين على الطاولة الكبيرة المستديرة.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الكثيرين استذكروا الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث جلس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مقربة من بعضهما بعضا خلال محادثاتهما.

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وانتشرت تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، مثل أن ماكرون وفون دير لاين يحاولان الصراخ في وجه شي جين بينغ لوقف التواصل مع بوتين.

وقال أحدهم: "إذلال مزدوج للأوروبيين. الآن، إذا جاء بوتين إلى بكين، فسيكون هناك قصة مختلفة".

فيما سخر حساب الفرنسي الذي يحمل الاسم المستعار Melchi من الصورة بقوله: "مع هذا النجاح، كان بإمكانهم عقد مؤتمر عبر الفيديو. لقد أنفقوا الأموال على السفر بالطائرة دون جدوى".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الرئيس الفرنسي فشل في إقناع الرئيس الصيني على تغيير موقفه من النزاع في أوكرانيا.

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