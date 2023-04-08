اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الضحية
الضحية

دب يقتل شاباً إيطالياً.. جروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن

السلطات المحلية "قررت الشروع في عملية عاجلة لقتل الدب" بمجرد رصده

روما - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل أحد الدببة، الأربعاء، شاباً كان يمارس الهرولة في شمال شرق إيطاليا، في أول حادثة من نوعها، على ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

وكان أندريا بابي (26 عاماً) يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، عندما هاجمه الدبّ.

مادة اعلانية
بابي مع صديقته
من 2
  • بابي مع صديقته
  • دب (أرشيفية)
(2 صور)
بابي مع صديقته
بابي مع صديقته
دب (أرشيفية)
دب (أرشيفية)

وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت ليل الأربعاء على جثته في أحد المنحدرات، وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن، فيما بدا أن بعض هذه الجروح ناجم عن اعتداء حيوان كبير عليه.

وقال مصدر مطّلع على التحقيق إنّ نتائج تشريح الجثة تشير إلى أن أندريا بابي قُتل متأثراً بجروح أصيب بها عقب تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وأكدت السلطات المحلية لاحقاً ملابسات الحادث و"قررت الشروع في عملية عاجلة لقتل الدب" بمجرد رصده، على ما أعلن رئيس مقاطعة ترينتينو موريزيو فوغاتي خلال مؤتمر صحافي.

توجيه تهمة التجسس رسميًا إلى الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا العرب والعالم توجيه تهمة التجسس رسميًا إلى الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا

من جانبها، نددت أناماريا بروكاتشي من الرابطة الوطنية لحماية الحيوانات، بعدم اتخاذ السلطات أي إجراءات وقائية.

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، إن "البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تظهر هذه الحيوانات خوفاً من الأشخاص وتبقى على مسافة منهم".

وتضم إيطاليا ما بين 120 و200 دب، تعيش تحديداً في ترينتينو وأبروزو (في الوسط). ويشكّل مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع يُسجل في أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط