دب يقتل شاباً إيطالياً.. جروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن

قتل أحد الدببة، الأربعاء، شاباً كان يمارس الهرولة في شمال شرق إيطاليا، في أول حادثة من نوعها، على ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

وكان أندريا بابي (26 عاماً) يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، عندما هاجمه الدبّ.

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بابي مع صديقته دب (أرشيفية)

وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت ليل الأربعاء على جثته في أحد المنحدرات، وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن، فيما بدا أن بعض هذه الجروح ناجم عن اعتداء حيوان كبير عليه.

وقال مصدر مطّلع على التحقيق إنّ نتائج تشريح الجثة تشير إلى أن أندريا بابي قُتل متأثراً بجروح أصيب بها عقب تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وأكدت السلطات المحلية لاحقاً ملابسات الحادث و"قررت الشروع في عملية عاجلة لقتل الدب" بمجرد رصده، على ما أعلن رئيس مقاطعة ترينتينو موريزيو فوغاتي خلال مؤتمر صحافي.

من جانبها، نددت أناماريا بروكاتشي من الرابطة الوطنية لحماية الحيوانات، بعدم اتخاذ السلطات أي إجراءات وقائية.

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، إن "البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تظهر هذه الحيوانات خوفاً من الأشخاص وتبقى على مسافة منهم".

وتضم إيطاليا ما بين 120 و200 دب، تعيش تحديداً في ترينتينو وأبروزو (في الوسط). ويشكّل مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع يُسجل في أوروبا.