فرنسا.. شاب مكتئب يدخل "مدنياً" إلى مخفر ويخرج "شرطياً مسلحاً"

دخل رجل مخفراً في نيس بجنوب فرنسا وما لبث أن خرج منه مرتديا بزّة الشرطة ومسلحاً، على ما أفادت الشرطة الفرنسية التي فتحت تحقيقا في الحادث.

وقال مدير إدارة الأمن العام في مقاطعة ألب-ماريتيم فريديريك بيزيني لوكالة فرانس برس، إن رجلا يبلغ 22 عاماً دخل "عند حلول الظلام" مساء الأحد الفائت من البوابة الرئيسية لثكنة الشرطة الوطنية في أوفار بوسط نيس.

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وخرج الرجل الدخيل بعد برهة مرتدياً بزة الشرطة وسترة واقية من الرصاص وحاملاً سلاحاً هو عبارة عن مسدس قديم للزينة ومخزنين يحتويان رصاصات من عيار 9 ملم التي تستخدمها الشرطة.

وأوضح بيزيني أن "المسدس يعود إلى القرن التاسع عشر"، وكان "لا يزال صالحاً للاستخدام ولكنه لم يكن يحوي ذخيرة"، وكان من بين أسلحة سلّمها أفراد إلى الشرطة.

وبادر الشاب المصاب بالاكتئاب إلى تسليم نفسه إلى الشرطة في اليوم التالي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين أن الفترة المتبقية ستنفذ بتزويده سوار مراقبة إلكترونياً.