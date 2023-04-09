أول لقاء لسادس أغنى رجل بالعالم مع حفيدته المصرية الأصل

مع أنها ولدت منذ 40 يوما، إلا أن جدها المالك لثروة من 104 مليارات دولار، جعلته السادس بقائمة أصدرتها الأسبوع الماضي مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية عن أصحاب المليارات، وهو الأميركي بيل غيتس، الشريك المؤسس في 1975 لشركة Microsoft لبرامج الكومبيوترات وتوابعها، لم ير حفيدته التي أنجبتها ابنته جنيفر من زوجها المصري الأصل نايل نصار، إلا أمس السبت فقط.

حمل الحفيدة الأولى والوحيدة بحياته، وانفرد بها على حضنه في منزل ابنته، وداعبها ما أمكن بأصبعه على يدها وأصبعها، ثم مضى الجد البالغ 67 عاما إلى حيث يتابعه في Instagram أكثر من 7 ملايين و800 ألف، فنشر صورته معها، وكتب يقول لحفيدته من كبرى أولاده الثلاثة: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتك تكتشفين العالم" جاعلا التعليقات مقتصرة على عدد من أصدقائه الذين قاموا بواجب التهنئة بعبارات مما قل ودل.

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وكانت جينيفر، البالغة 28 عاما، ارتبطت عاطفيا في 2017 بنصار، الأكبر سنا منها بأربعة أعوام، على حد ما ورد بتقرير نشرته "العربية.نت" عنهما العام الماضي، وفيه أن الارتباط بينهما تطور في 2020 إلى خطوبة، تلاها زواجهما بعد عام. كما ورد أنها الابنة الكبرى لغيتس ممن تزوجها في 1994 وانفصل عنها في 2021 بالطلاق، وهي الأميركية Melinda French البالغة 60 عاما، والمتخصصة بعلوم الكومبيوتر والناشطة حاليا بالعمل الخيري.

أما نصار الذي ولد لأبوين مصريين مهاجرين من محافظة المنوفية، فعاش معظم طفولته ومراهقته بالكويت التي انتقل منها مع عائلته في 2009 إلى كاليفورنيا، حيث درس وتخرج في 2013 ببكالورويس في الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وهو ملم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومارس رياضات عدة في مرحلتي الطفولة والشباب، منها كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكنه لم يقتنع سوى بالفروسية وركوب الخيل، كزوجته.