شاهد هذا الأشعث الشعر وهو يطعن الإمام المصري لمسجد في أميركا

تسلل شاب أمس الأحد إلى مسجد عمر بن الخطاب في مدينة Paterson بولاية نيوجيرسي الأميركية، واتجه مباشرة إلى حيث كان الشيخ المصري "سيد نقيب" يؤم الصلاة، وسدد في ظهره طعنا متكررا بالسكين، ثم اخترق صفوف المصلين محاولا الفرار، إلا أن بعضهم أسرعوا إليه واعتقلوه، بحسب ما ظهر في فيديو صورته كاميرا للمراقبة الداخلية.

وروى متحدث باسم المسجد ما حدث، فقال: "عندما ركعنا أثناء الصلاة، سحب هذا الرجل سكينا واندفع نحو الإمام وطعنه عدة مرات بظهره"، مضيفا أن عددا من المصلين أمسكوه لحين وصول الشرطة التي اعتقلته وذكرت فيما بعد أن اسمه شريف زوربا، وعمره 32 عاما.

مادة اعلانية



أما الإمام البالغ 65 عاما، فتم نقله إلى مستشفى قريب، عالجه أطباؤه مما تعرض له من طعنات زوربا المتهم الآن بمحاولة القتل، فيما تحقق السلطات بالحادث لمعرفة دوافع الطاعن الذي اتضح من تحقيق أولي أنه سبق وزار المسجد مرات عدة قبل الهجوم، على حد ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات.

والمعروف عن مدينة "باترسون" التي تضم أكبر الجاليات المسلمة في ولاية نيوجيرسي، حيث تفوق نسبة المسلمين فيها، قياسا للسكان، أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة، أن رئيس بلديتها هو اللبناني الأصل أندريه صايغ. كما أن قاضي قضاتها هو الفلسطيني الأصل عبد المجيد عبد الهادي، فيما رئيس الشرطة أصله تركي، واسمه إبراهيم مايك بايكورا.