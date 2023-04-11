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التمساح الوحش

أخيرا تم رصد التمساح الوحش كروكزيلا.. بطول 14 قدما ووزن 2000 رطل

تم تسمية أكبر تمساح بالمياه المالحة Lolong ، بطول 20 قدمًا و3 بوصات، وموطنه الأصلي الفلبين

العربية.نت
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بعد عملية بحث مضنية استمرت عدة أشهر، ظهر الوحش Croczilla أخيرا، التمساح الأكبر في فلوريدا، والذي يبلغ طوله 14 قدمًا وهو يظهر أسنانه الضخمة اللامعة في مستنقع في متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا.

التمساح الوحش
التمساح الوحش

ظهر الزاحف وتمكنت مصورة الحياة البرية كلارا، التي كانت تبحث عنه، من التقاط صور مرعبة للوحش الذي يبلغ وزنه 2000 رطل بالقرب، وهو يفتح فمه على مصراعيه ويظهر أسنانه الحادة.

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أصيبت بالذهول عندما شاهدته وقالت: "على الرغم من أن التماسيح موطنها أميركا، فإن هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدمًا هو الأكبر الذي يتم العثور عليه في البرية.

يمكن أن تندفع التماسيح لمسافة تصل إلى ستة أقدام من وضع الراحة، لذلك يحث الخبراء الأشخاص على البقاء على بعد 20 قدمًا على الأقل منها.

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تم تسمية أكبر تمساح بالمياه المالحة Lolong ، بطول 20 قدمًا و3 بوصات، وموطنه الأصلي الفلبين. وفي عام 2011، تم القبض على Lolong وبعد عامين من القبض عليه، توفي بسبب الإجهاد، حسبما ذكرت صحيفة "Science Times".

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