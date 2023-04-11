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الملازم أول مثنى مفلح الشقيرات

السيول تجرف ضابطاً أردنياً في وادي عربة .. والجيش يصدر بياناً

جرى تمشيط المنطقة، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش حتى هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها

عمان - محمد ساهر الطراونة
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جرفت السيول الهادرة آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، مساء الاثنين، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية، ويجري البحث عن مسؤولها، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

• الملازم الشقيرات

الضابط المفقود وفق رصد "العربية.نت" هو الملازم أول مثنى مفلح الشقيرات، حيث لا يزال البحث جاريا عنه، ومناشدات واسعة من عائلته بمواصلة التحري والتفتيش عنه.

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وأوضح المصدر أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها في الساعة 19:30 الاثنين، وبين أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار.

وجرى تمشيط المنطقة سيراً على الأقدام، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش حتى هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.

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وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية، مؤكداً أنها ستقوم بتزويد المعلومات حال ورودها أولاً بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها.

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