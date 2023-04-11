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ثورة البركان في روسيا - أسوشييتد برس
ثورة بركان شيفيلوتش في روسيا - أسوشييتد برس
كوارث طبيعية

ثورة بركان بشرق روسيا.. وعمود رماد بارتفاع 10 كم يهدد الطيران

سحابة الرماد التي أعقبت ثورة البركان تتجه ناحية الغرب والجنوب وتغطي مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا

العربية.نت، رويترز
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قال فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا إن بركان شيفيلوتش الواقع على شبه الجزيرة ثار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرسلا عمودا من الرماد ارتفاعه عشرة كيلومترات مما يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.

وأصدر الفريق تحذيرا لحركة الملاحة الجوية قال فيه إن الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا. وأضاف أن "النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".

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ثورة بركان شيفيلوتش في روسيا - رويترز
ثورة بركان شيفيلوتش في روسيا - رويترز

وقال فرع المساحة الجيوفيزيائية بـ"الأكاديمية الروسية للعلوم" على تطبيق "تليغرام" إن سحابة الرماد التي أعقبت ثورة البركان تتجه ناحية الغرب والجنوب وتغطي مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا. وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن السحابة لا تزال مستمرة في الانتشار.

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وقال أوليج بوندارينكو، رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي، في منشور على تطبيق "تليغرام" إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم.

وأضاف بوندارينكو أن ثورة البركان وقعت الساعة 6:31 صباحا بالتوقيت المحلي وأن الرماد يتساقط على قرى محلية من بينها قرية كلوتشي، حيث بلغت طبقة الرماد 8.5 سنتيمتر حسبما أفاد تقرير لوكالة "تاس" نقلا عن "معهد علوم البراكين والزلازل"، وهو أعلى مستوى في 60 عاما.

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