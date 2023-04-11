ديدان قاتلة تفتك بقطعان الماشية جنوب موريتانيا

تشهد عدة مناطق بولاية لعصابة خصوصا في الشمال والشمال الشرقي وفي المناطق التي يتواجد فيها شجر الطلح انتشارا كثيفا لـ"أدويدة"، وقد تسببت هذه الآفة الخطيرة حتى الآن في مرض ونفوق عدد من الرؤوس في قطعان الإبل والغنم.

في أسواق الماشية بكيفه يقوم المربون بشكل شبه يومي ببيع القطعان، التي تظهر بينها أعراض الإصابة بأمراض "أدويدة" دفعة واحدة بأي سعر متاح، نظرا لاستحالة معالجة هذه المواشي التي تنفق في الغالب جميعا.

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وعدد من المربين طالبوا السلطات البيطرية بالتدخل العاجل لتدارك الموقف ومساعدتهم في الحد من آثار هذه الآفة، وفق ما نشره عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأدويدة هي دودة صغيرة تتكاثر وتعيش بالأساس في مناطق الطلح قد ظهرت منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وهي سامة حيث تلتهمها المواشي عبر أكلها العشب أو أغصان الأشجار فتؤدي إلى الهلاك. كما أن ملامستها لأجساد الأشخاص تسبب آلاما وحكة في الجلد.