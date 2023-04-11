عصابة تبيع الأوهام لبرازيليين يحلمون بالنجومية في كرة القدم
عصابتان إسبانيتان أوقعتا بعشرات البرازيليين عبر إيهامهم بالمساعدة على النجومية في كرة القدم
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها فككت شبكتين يُعتقد أنهما خدعتا عشرات العائلات، معظمها من البرازيل، بوعود كاذبة بتحويل أبنائها إلى لاعبين محترفين في كرة القدم.
وقالت الشرطة في بيان، إن العصابتين أدارتا مدارس لكرة القدم استقطبت فتية وشبّاناً من عائلات ميسورة في الخارج، وغذّت فيهم "آمالا كاذبة" بتحويلهم إلى "نجوم محترفين" في هذه الرياضة.
وأضافت أن الشبكتين اللتين لا ترتبطان ببعضهما بعضا، كانتا تتقاضيان من كل عائلات رسوماً أولية تزيد عن 5000 يورو (5400 دولار)، إضافة إلى مدفوعات شهرية تصل إلى 1700 يورو لكل لاعب.
وزعمت العصابتان أن الأموال كانت تُستخدم لتغطية الرسوم الدراسية في المدارس في مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا، بالإضافة إلى مصاريف الطعام والسكن والأوراق اللازمة للحصول على تصريح إقامة.
وقال البيان إن الشبّان بدلاً من ذلك "كانوا يعيشون في منازل وفّرتها النوادي في ظروف بائسة، مع قليل من الطعام، ولم يتمكن أي منهم من الحصول على إقامة قانونية" في إسبانيا.
وتشتبه الشرطة في أن العصابتين استقطبتا نحو 70 فتى وشاباً "معظمهم برازيليون" تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً.
وأوقفت الشرطة 11 من أعضاء العصابتين المزعومتين، بينما يخضع شخصان آخران للتحقيق للاشتباه في تورطهما في القضية.
وبدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تلقيها شكوى من لاعب جرى استقدامه من جانب إحدى العصابتين.
-
%53 من الأميركيين يرون أن التهم الموجهة إلى ترمب خطيرةاستطلاع رأي حديث يظهر أن 48% من الأميركيين يعتقدون أن على الرئيس السابق إيقاف حملته الرئاسية أميركا
-
طريقة النقر على الكمبيوتر مؤشر على مدى الإجهاد بالعملأظهرت دراسة سويسرية أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يحرّكون مؤشر الفأرة بشكل أكثر تكراراً وأقل دقة ويغطون مسافات أطول على الشاشة صحة
-
إدارة بايدن تشارك وثائق سرية من عهد ترمب مع بعض النوابطلب مشرعون بارزون منهم السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، منذ شهور من وزارة العدل، إتاحة المستندات للاطلاع عليها أو على الأقل تقييم ما بها ليتسنى للكونغرس اقتلاع الضرر المحتمل على الأمن القومي أميركا