مصر تعتقل "تيك توكر" تبث بقناتها مقاطع فيديو تشيع الفسق والفجور
دينا صاحبة قناة "أم لبانة" تنشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على "الكاش" مقابل الترويج
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض أمس الاثنين على صاحبة قناة "أم لبانة" بموقع TikTok للفيديوهات، والمعروفة شعبيا بلقب "فتاة التيك توك" العشرينية العمر، وهي "دينا محمد" التي أمرت النيابة العامة باحتجازها مدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
والمعلومات قليلة جدا في الإعلام المصري عن دينا التي اعتادت على بث مقاطع فيديو "تيك توكية" الطراز وخادشة للحياء، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من خبر موحد، نقلت وسائل الإعلام المحلية تفاصيله القليلة جدا عن السلطات، وفيه أيضا أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة، رصدت ما تبثه دينا في قناتها من فيديوهات ونسخت نماذج عنها قد تدينها أمام القضاء.
كما كشفت مباحث الآداب بتحرياتها أن "التيك توكية" تنشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على أموال عن طريق خاصية "الكاش" مقابل الترويج، لذلك بحثت عنها وعثرت عليها في منطقة المنيب بالجيزة، وهناك اعتقلتها، ثم أحالتها إلى القضاء بتهمة إشاعة الفسق والفجور.
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